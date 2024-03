Atores do Porta dos Fundos fazem show de improviso no Araújo Vianna neste domingo

Porta dos Fundos, o espetáculo de improvisação Portátil finalmente estreará em Porto Alegre. A apresentação, que passou pelo eixo Rio-São Paulo com um enorme sucesso e já teve sessões realizadas até mesmo em Portugal, vai ocorrer no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 865), neste domingo (17), às 20h. Ingressos à venda a partir de R$ 90,00 na plataforma Sympla Idealizado pelo conceituado time de atores que faz parte do canal, o espetáculo de improvisaçãofinalmente estreará em Porto Alegre. A apresentação, que passou pelo eixo Rio-São Paulo com um enorme sucesso e já teve sessões realizadas até mesmo em Portugal, vai ocorrer no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 865), neste domingo (17), às 20h. Ingressos à venda a partir de R$ 90,00 na plataforma

Sem seguir um roteiro pré-definido, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda, Luciana Paes e o músico Andres Giraldo iniciam o show escolhendo uma pessoa da plateia para uma entrevista, criando a partir desse momento uma história única, de forma muito divertida.

Com os poucos dados que a pessoa escolhida fornece aos atores, além de uma trilha sonora composta no momento, o elenco cria uma narrativa própria que percorre as memórias do entrevistado. No final, o resultado é um espetáculo orgânico, diversificado, que passeia por diversos personagens, épocas e lugares, a fim de contar a história de um indivíduo.