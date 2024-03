Projeto Cenas Mínimas promove Batalha show: mulheres da cena H2

Na segunda-feira (18), às 19h, a primeira edição do ano do projeto Cenas Mínimas do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta Batalha show: mulheres da cena H2. As artistas Carini Pereira, Greyse Dornelles e Kaliloo se reúnem para receber mulheres atuantes na cena regional das danças urbanas em um encontro de batalha show.

A proposta é aproximar o público dos elementos presentes na dança, marcada pela improvisação, musicalidade e diversão, dentro da cultura hip hop. Tradicionalmente dominado por homens, esse território tem sido cada vez mais ocupado por mulheres, que vêm conquistando visibilidade e contribuindo para o desenvolvimento dessa arte.

Desenvolvido desde 2019, o Cenas Mínimas é um projeto voltado para propostas artísticas de pequeno formato nas mais diferentes áreas da performance. Após a apresentação, abre-se espaço para um bate-papo do público com as artistas convidadas.