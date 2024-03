Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo abre inscrições para oficinas

Integrando o projeto Teatro Como Laboratório Para a Imaginação Social, a Escola de Teatro Popular abre neste mês inscrições para diversas oficinas teatrais, gratuitas, aos interessados a partir dos 16 anos. As inscrições presenciais abrem na segunda-feira (18) e vão até o dia 5 de abril, das 14h às 18h30min, de segunda a sexta-feira, na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1.186). As aulas começam no dia 22 de abril.

A principal oficina do projeto é a para formação de atores, com um ano de duração, 1.000 horas/aula, e aulas práticas e teóricas diárias, de segundas a sextas. As disciplinas oferecidas se dividem em interpretação, improvisação, expressão corporal, expressão vocal, história do teatro brasileiro, história do pensamento político e tópicos especiais da teoria e história do teatro.

Ao longo do processo, o aluno passa por um processo programado de desenvolvimento, cuja primeira etapa tem ênfase no autoconhecimento (conhecimento do ator), passando em seguida, para a etapa de reconhecimento (ênfase colocada no trabalho de construção de personagem), para o jogo teatral (ênfase na situação dramática) e, por fim, chegando à elaboração do produto estético: a encenação.