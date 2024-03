Lozar celebra o ano novo tibetano em Três Coroas no final de semana

Lozar, evento emblemático que celebra a chegada do Ano Novo Tibetano, está marcada para acontecer de sexta-feira (15) a domingo (17) de março na praça central de Três Coroas. Sob a visão inspiradora do casal Ogyen e Drika Shak, o Lozar promete uma experiência cultural única, repleta de música, dança, gastronomia e rituais típicos da rica tradição tibetana. Confira a programação completa no site A terceira edição do, evento emblemático que celebra a chegada do Ano Novo Tibetano, está marcada para acontecer de sexta-feira (15) a domingo (17) de março na praça central de. Sob a visão inspiradora do casal Ogyen e Drika Shak, o Lozar promete uma experiência cultural única, repleta de música, dança, gastronomia e rituais típicos da rica tradição tibetana. Confira a programação completa no

Destaque para os espetáculos de dança, algumas delas estreando em solo brasileiro, e que prometem transportar o público para as tradições milenares do Tibet. A participação de artistas do Vale do Paranhana e Vale dos Sinos é marcante, contando com um time de profissionais como coreógrafa, dançarinos, acrobatas, bailarinas e atores.

O painel Inter-religioso contará com o mestre budista Lama Padma Samten. Físico de formação, com bacharelado e mestrado pela Ufrgs, Alfredo Aveline, como era conhecido, mergulhou nas profundezas da física quântica antes de descobrir sua afinidade com o pensamento budista. Fundador do Centro de Estudos Budistas Bodisatva em 1986, sua jornada espiritual ganhou ainda mais força ao ser aceito como discípulo por Chagdud Tulku Rinpoche em 1993, tornando-se lama em 1996.