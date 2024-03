A memória é matéria de criação no solo de variedades 'O fantástico Circo-Teatro de um homem só', em cartaz na Capital

Elementos clássicos do circo, muito humor e poesia são as principais marcas do espetáculo O Fantástico Circo-Teatro de um homem só, protagonizado pelo ator Heinz Limaverde. A peça, escrita pelo artista em parceria com a diretora Patrícia Fagundes será apresentada na Zona Cultural (Rua Alberto Bins, 900), nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local, antes das sessões.

Montagem datada de 2011, o solo de variedades de Heinz Limaverde já foi assistido em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Segundo o artista, a última apresentação ocorreu em agosto de 2022, em Caxias do Sul. "Aquela foi a única sessão do espetáculo após a pandemia de covid-19", destaca o ator, emendando que "a Zona Cultural é o lugar ideal para a peça, que estreou em espaços pequenos", mas também já foi vista em teatros com capacidade para 700 espectadores, a exemplo de sua temporada no Amapá, durante o Festival Palco Giratório, em 2013.

Dois anos antes, a produção havia conquistado o Prêmio Açorianos de Melhor direção (Patrícia Fagundes) e o de Melhor Figurino (Daniel Lion). Agora, retorna aos palcos integrando as comemorações de 20 anos do grupo teatral Cia Rústica, onde Limaverde atua desde 2006. "Atuar nesse espaço significa trazer o público para perto, para dentro da cena; brincar com o teatro, com os amigos. É como se estivéssemos em casa, pois a Zona Cultural é um lugar bem aconchegante", avalia o ator.

Em cena, Limaverde atua, dança e canta ao vivo — com trilha sonora e preparação vocal de Simone Rasslan e coreografias assinadas por Cibele Sastre. Com referências a personagens reais - como o próprio artista, que recorda de tempos de sua infância e pré-adolescência, quando iniciou sua trajetória a partir do fascínio despertado pelas trupes circenses que visitavam sua cidade natal, Crato (Ceará) - o espetáculo homenageia o palhaço Carequinha, a atriz de teatro de revista gaúcha Eloína Ferraz e a "mulher barbada" mexicana Júlia Pastrana.

Outros personagens do imaginário circense ganham vida na pele do único ator, a exemplo do mágico, do bufão e do vagabundo. Essa alusões, segundo o artista, foram garimpadas nas tradições das velhas lonas de interior, combinadas a conteúdos da arte contemporânea, como a cena em primeira pessoa e a memória como matéria de criação. A exemplo dos pequenos circos brasileiros, onde o real e o sonho são expostos no picadeiro e o medo e o fantástico se alteram em movimento de ruptura efêmera do cotidiano, a montagem "se coloca num lugar de trânsito fundamental entre memória, presente e desejos do futuro", como afirma a diretora.

Conceituando a peça como uma comédia musical sobre o sonho de fazer teatro que viveu durante a infância, Limaverde lembra, em cena, que já quis "ir embora com o circo". "A temática fala de vida, sobre a 'minha vida', mas também sobre a vida da Patrícia e de muita gente que em algum momento sonhou fazer teatro." Outros temas, como a migração de pessoas, estão nas falas do ator - ele próprio saiu do Ceará, aos 15 anos, para vir morar em Porto Alegre, onde está radicado desde então. "Tem uma cena onde o personagem está no ônibus de vinda, percorrendo esse longo trajeto de 54 horas de viagem, onde acontecem muitas coisas", exemplifica o artista.

Limaverde comenta ainda que uma das cenas que as pessoas sempre gostam é quando sua vedete faz o Número da luva, que aprendeu com Eloína Ferraz. Também um de seus personagens , criado antes mesmo da concepção de O Fantástico Circo-Teatro de um homem só, o palhaço Azia chama a atenção do público com seu jeito amargo de ser. "Ele não se aceita, não quer ser palhaço; e questiona porque todo mundo escolhe uma profissão e ele não tem essa escolha, pois nasceu para isso", explica o ator. Esses e outros personagens vividos por Limaverde em cena - como o palhaço Dureza, de personalidade infantilizada - não deixam de ser memórias (ou inspirações das recordações) da vivência do artista ainda quando ficava somente na plateia, em seus tempos de frequentador do circo em sua cidade natal.

"O circo era a atração mais interessante no Brasil das décadas de 1970 e 1980, até que um dia eu tive a oportunidade de ir ao cinema com minha tia", comenta o ator. "Quando eu voltei para casa, queria recriar aquilo que assisti e pegava o guarda-chuva do meu avó para simular uma espada, a toalha de mesa da minha avó para simular uma capa, e usava a mesa da cozinha como palco (das encenações domésticas)", recorda, emendando que essas e outras "viagens" de um homem só serão revividas, novamente, durante o final de semana de apresentações. Limaverde ainda antecipa que a peça está um pouco diferente de quando estreou, com fragmentos de cena transformados e piadas mais adequadas ao momento político, social e econômico da atualidade, visto que, após mais de uma década da criação do espetáculo, "muita coisa mudou" no País e no mundo.