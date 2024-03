Wander Wildner se apresenta no Theatro Fuga nesta sexta

Wander Wildner vem se dedicando às canções iluminadas de amor em seus shows. Este trabalho vem na esteira de um livro, o segundo de sua carreira, onde aborda suas mais emblemáticas composições, contando seus processos, falando de amor e de sua história. O show Canções Iluminadas de Amor Incondicional acontece na sexta-feira (15), às 21h, no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673)

Na apresentação, mais uma vez Wander interpreta e reinterpreta canções de todos os tempos, a base do seu universo musical. O show é uma imersão na essência interpretativa de Wander, onde suas versões ganham vida e transbordam numa energia vibrante e de criatividade desenfreada na companhia de músicos talentosos.

Com a banda formada por Rust Costa na guitarra, Clauber Scholles no baixo, e Rika Barcellos na bateria, sobe ao palco para cantar sucessos como Candy, versão de Iggy Pop, gravada no disco Paraquedas do Coração, Redemption Song de Bob Marley, a visceral Sangue Latino dos Secos & Molhados e a poderosa Time Like This do Foo Fighters, três pérolas que estarão no seu próximo álbum - SubVersões - a ser lançado em breve.