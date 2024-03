Vinícius Cantuária no Espaço 373

Neste sábado, Vinícius Cantuária sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) às 21h para cantar seus hits - Lua e Estrela, Só você e Cheio de Amor - eternizados por ele, Caetano Veloso, Fábio Jr., Lulu Santos, entre outros, além de canções com arranjos jazzísticos. Para este show, o artista será acompanhado pelo Café Trio, formado por Nico Bueno, Luiz Mauro Filho e Lucas Fê. Ingressos à partir de R$ 40,00, na plataforma Sympla. No Brasil, Vinícius Cantuária também teve músicas gravadas por Capital Inicial, Elba Ramalho, Evandro Mesquita, Frejat, Gal Costa, Simone e Tim Maia, além de Chico Buarque e Gilberto Gil. Desde 1993, reside em Nova York, tocando com nomes como Angelique Kidjo, Bill Frisell, David Byrne e Laurie Anderson. Seu mais recente trabalho, Vinicius canta Tom, ainda não foi lançado no Brasil, mas é sucesso de crítica e está entre os vinte álbuns de referência da obra de Tom Jobim.

Homenagem ao guru do rock gaúcho

O projeto Ocidente Acústico apresenta Tributo Fughetti Luz - M.I.R & banda Xeque-Mate, com convidados, nesta quinta-feira, a partir das 21h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos no Sympla, a partir de R$ 25,00. Marco Antônio de Figueiredo Luz, ou apenas Fughetti Luz, é considerado por muitos como o guru do rock gaúcho, e influenciou uma geração de roqueiros no sul do País desde a década de 1960, com a banda Liverpool, nos anos 1970, com o Bixo da Seda e durante os anos 1980 e 90 compondo diversas canções. M.I.R é um poeta, músico multi-instrumentista, cantor, intérprete e compositor brasileiro de rock. Já a Banda Xeque-Mate é composta por Nenê Coisa de Loco no contrabaixo e Adriano Legionario na bateria.

A voz poderosa de Felipe Menegat