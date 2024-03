Rogério Skylab se apresenta novamente no Opinião neste sábado

Rogério Skylab, um dos artistas mais ousados e criativos do Brasil, vai retornar a Porto Alegre. O cantor e compositor carioca, que realizou por aqui um show com ingressos praticamente esgotados em meados do ano passado, voltará ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (16), às 21h. Ingressos à venda na Sympla, a partir de R$ 70,00.