Turnê Ana Cañas Canta Belchior promove show no Araújo Vianna nesta sexta

Ana Cañas Canta Belchior sobe no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) às 21h de sexta-feira (15) para apresentar o melhor do compositor cearense. Como Nossos Pais, Sujeito de Sorte e muitos outros hits prometem animar o público em releituras recheadas de emoção e visceralidade. Ingressos à venda a partir de R$ 90,00 na plataforma Sympla

No repertório, há uma canção até então inédita, Um Rolê No Céu, dada de presente a ela pelos filhos do compositor. No palco, Ana estará acompanhada por Fabá Jimenez, Rovilson Pascoal, Bruno Marcucci, Estevan Sinkovitz e Douglas Maiochi, além do artista gaúcho Humberto Gessinger para fazer uma participação especial.

A cantora e compositora Ana Cañas estreou no mercado fonográfico em 2007 com o álbum Amor e Caos, sendo considerada a revelação musical do ano pela crítica especializada. Seu álbum Todxs foi indicado ao Grammy Latino 2019 como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo. Em meio à pandemia de Covid-19, a artista iniciou o projeto Ana Cañas Canta Belchior, que agora se despede dos palcos.