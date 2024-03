Editora Contratempo lança livro nesta quinta na livraria Paralelo 30

A Editora Contratempo convida para o lançamento do livro O Antropoceno: da crise climática à crise do pensamento, a ser realizado nesta quinta-feira (14), às 19h, na livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48). Na ocasião, ocorrerá um debate entre a autora, Maria Petrucci, e os convidados Natalia Borges Polesso e André Araújo, com o intuito de aprofundar os conceitos discutidos na obra. Também será aberto espaço para perguntas, além de uma sessão de autógrafos ao final do encontro.