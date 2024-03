Segunda etapa do 30º Porto Alegre em Cena inicia nesta quarta-feira (13)

30º Porto Alegre em Cena. O Festival, que realizou sua primeira etapa em setembro de 2023, segue até o dia 24 de março, com apresentações em seis espaços culturais, além das ruas da cidade. Os ingressos custam entre R$ 5,00 e R$ 60,00 e estão à venda pelo site oficial A partir desta quarta-feira (13), a Capital contará com novo período de efervescência nas artes cênicas com a série de espetáculos, performances, oficinas e cortejos da programação da segunda etapa doO Festival, que realizou sua primeira etapa em setembro de 2023, segue até o dia 24 de março, com apresentações em, além das ruas da cidade. Os ingressos custam entre R$ 5,00 e R$ 60,00 e estão à venda pelodo Porto Alegre em Cena.

Nesta edição, o evento retoma seu caráter internacional, com oito produções do Brasil e do Exterior integrando a grade de 14 apresentações de sua segunda etapa - somando 27 espetáculos e 36 apresentações durante todo o Festival. Além dos espetáculos, ainda haverá programação paralela, com circuitos temáticos, mostra de filmes, atividades formativas e ponto de encontro.



As atrações internacionais incluem artistas da África do Sul (Albert Ibokwe Khoza, na montagem O Circo Preto da República Bantu), Cabo Verde (Djam Neguin, na performance

e Bolívia (Teatro de Los Andes, com as peças teatrais Un Buen Morir - del amor y otras iluminaciones e Fronteira Fracasso, este último, em conjunto com a Companhia Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte). Já o Coletivo Ocutá (SP) apresentará sua adaptação para o palco do romance O avesso de pele, de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário em 2021.

A programação de espetáculos ainda conta com o musical paulista Brenda Lee e o Palácio das Princesas (dirigido por Zé Henrique de Paula), vencedor do prêmio APCA de Melhor Espetáculo Teatral de 2022, o espetáculo gaúcho de Dança Área Suspensa (diritido por Gal Martins) e o Circuito Evoé: Cortejo, que será realizado por um grupo de 60 artistas locais, a partir de vivências com o Teatro Oficina Uzyna Uzona (SP) e os grupos Coletivo Teatro da Crueldade e Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela (ambos de Porto Alegre). A trupe sairá pelas ruas da Capital no dia 22, celebrando a memória de dois grandes mestres das artes cênicas, que faleceram no ano passado: Zé Celso Martinez Corrêa e Zé da Terreira. Para produzir essa montagem de rua durante o Festival, serão realizadas - entre os dias 16 e 21 - oficinas ministradas pelos três grupos teatrais.

O Em Cena também irá realizar uma mostra de filmes do Teatro Oficina e de Zé Celso Martinez, com curadoria do paulista Marcelo Drummond, em parceria com a equipe do Festival. Já o Ponto de Encontro do evento ocorrerá no Espaço 512, com artes cênicas, música e atividades diversas destinadas à confraternização dos artistas e do público. A programação completa - incluindo, ainda, seminários e oficinas - pode ser conferida através do site e redes sociais do Festival.