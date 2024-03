Fazendo rir em momentos de crise

No espetáculo Como faz pra ficar aqui?, o humorista logo avisa que está em crise. E não é de criatividade. Prestes a completar 15 anos de carreira, em seu quarto show solo em turnê pelo Brasil, o gaúcho, sucesso no programa A Culpa é do Cabral, vem falar desta vez sobre um problema que atinge não só ele, mas possivelmente muitas pessoas mais: a ansiedade. Unindo piadas e reflexões, o espetáculo promete arrancar gargalhadas ao mesmo tempo que fará o público se perguntar: onde está sua cabeça quando ela está aí?

O humorista gaúcho Nando Viana volta ao estado para uma série de shows com o espetáculo Como faz pra ficar aqui?. Em Porto Alegre a parada será nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Amrigs (avenida Ipiranga, 5.311). Ingressos no site Minha Entrada, a partir de R$ 51,75.

Felizardo, a fotografia e as Missões

O Memorial do Rio Grande do Sul e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promovem nesta quarta-feira, às 17h, encontro com a professora da Ufrgs, crítica e curadora de arte, Paula Ramos. O tema é a mostra fotográfica São Miguel das Missões - O Sonho e a Ruína, de Luiz Carlos Felizardo, em exposição na sede do Memorial, e suas relações com o patrimônio histórico e cultural. O encontro contará com a presença de Felizardo e será realizado no auditório do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°).

Com câmeras capazes de preservar uma extensa gama tonal e enorme riqueza de detalhes, Felizardo registrou pedras, formas, raízes, o espaço geográfico e a arquitetura da região das ruínas de São Miguel Arcanjo, no noroeste do Rio Grande do Sul. As imagens foram capturadas em seis visitas realizadas pelo fotógrafo à região ao longo de 24 anos.