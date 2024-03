Sala Redenção inaugura Cine Skate 2024 nesta quarta-feira

Em 2024, o Cine Skate retoma suas sessões mensais na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333). Lançado em julho do ano passado, o projeto busca dar visibilidade para produções audiovisuais do universo do skate. A abertura do novo ciclo acontece nesta quarta-feira (13), contando com uma programação especial realizada em parceria com a Lipstick Skateboards. A programação inicia às 18h30min com uma confraternização, que conta com uma pista de skate de dedo.

Às 20h, a Sala Redenção exibe três videopartes: Let's Dale NYC, Contatos Imediatos e El Regreso. A projeção dos filmes é seguida de um bate-papo com os realizadores Eric Belo e John Wells, junto de Marcelo Duarte e Pedro Damásio, diretores da Lipstick Skateboards.

Após a sessão, o evento continua no Viaduto Brooklyn (localizado no vão do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, na Avenida João Pessoa), com a realização de um Best Trick. Nesta modalidade, os skatistas competem pela melhor manobra. A programação é gratuita e aberta à comunidade em geral.