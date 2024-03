Memorial do RS promove conversa sobre a obra de Luiz Carlos Felizardo e as Missões

O Memorial do Rio Grande do Sul e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promovem, nesta quarta-feira (13), às 17h, encontro com a professora da Ufrgs, crítica e curadora de arte, Paula Ramos. O tema é a mostra fotográfica São Miguel das Missões - O Sonho e a Ruína, de Luiz Carlos Felizardo, em exposição na sede do Memorial, e suas relações com o patrimônio histórico e cultural. O encontro contará com a presença de Felizardo e será realizado no auditório do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°).

Com câmeras capazes de preservar uma extensa gama tonal e enorme riqueza de detalhes, Felizardo registrou pedras, formas, raízes, o espaço geográfico e a arquitetura da região das ruínas de São Miguel Arcanjo, no noroeste do Rio Grande do Sul. As imagens foram capturadas em seis visitas realizadas pelo fotógrafo à região ao longo de 24 anos.

A mostra, que foi originalmente apresentada pelo Margs, em 2008, conta ainda com outros painéis informativos contendo textos críticos, imagens de outros fotógrafos e documentos. Ao lado de Felizardo, Paula Ramos foi curadora da exposição original que agora o Memorial do RS reapresenta. Em 2023, Felizardo recebeu o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes.