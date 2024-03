Em comemoração ao Mês da Mulher, o Barco Cisne Branco realiza o Happy Hour Especial Mulheres, aos domingos, às 18h. O evento teve início no dia 3 de março e acontece até o dia 7 abril.

Durante a navegação, os passageiros poderão desfrutar de apresentações musicais

protagonizadas por artistas femininas. Ana Carolina Bueno, Venise Borges, Jordana Henrique, Pamela Amaro e as irmãs Mottini são as convidadas especiais.

O valor do ingresso é de R$60,00. Estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos têm direito à meia entrada.

“Estamos entusiasmados em oferecer uma programação especial que destaca o talento e a diversidade das artistas para outras mulheres”, afirma a diretora do Cisne Branco, Adriane Hilbig.

Programação

3 de março - Ana Carolina Bueno - Clássicos da MPB na Flauta

10 de março - Venise Borges - Cantando as mulheres no samba

17 de março - Jordana Henriques

24 de março - Pamela Amaro

07 de abril - Duo irmãs Mottini

Artistas

Ana Carolina Bueno - destaque na cena gaúcha, a flautista Ana Carolina Magalhães Bueno já atuou como musicista convidada em diversas Orquestras do Estado do RS e dividiu o palco com diversos artistas como: Ivan Lins, Zizi Possi, Guilherme Arantes, Leila Pinheiro, Família Lima, Renato Borghetti, Luiza

Possi, Diogo Nogueira, Yamandu Costa, Ernesto Fagundes, Shana Müller, Tati Portela, Rafa Machado, Fafá de Belém, entre outros.

Venise Borges - seu trabalho é voltado genuinamente para a Música Popular Brasileira. Já foi vocalista integrante da banda Mariposas e no momento consolida alguns trabalhos de MPB com os projetos: Venise Borges e banda e "Que trio é esse?", além de trabalhos musicais em parceria com diversos músicos locais.

Pâmela Amaro - é atriz, cantora e compositora porto-alegrense. Nos últimos anos, tem se destacado como uma das expressões do samba no Rio Grande do Sul. Inspirada pela família de músicos, se tornou ativista cultural, toca cavaquinho, percussão e tem longo caminho na cena teatral, atuando em diversos grupos.

As Manas - é um projeto musical formado pelas irmãs Giovanna e Isabelle Mottini, que se uniram para compartilhar sua paixão pela música. Combinando suas experiências individuais e coletivas, elas apresentam um repertório fresco e autêntico, destacando a diversidade da música brasileira. Inspiradas por artistas como Djavan e João Bosco, as irmãs incorporam algumas de suas influências musicais em suas performances.

Jordana Henriques - A artista reside em Porto Alegre, onde fortalece a sua carreira como compositora, com influências da MPB e Soul Music. Realiza, regularmente, shows no Interior e na Capital.

Mais informações e reservas no site do Barco Cisne Branco.