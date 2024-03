Ocidente Acústico apresenta Tributo Fughetti Luz nesta quinta

Tributo Fughetti Luz - M.I.R & banda Xeque-Mate, com convidados. O show acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos à venda na plataforma Sympla O projeto Ocidente Acústico, em sua edição de n° 1.123, apresenta. O show acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, no(avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos à venda na plataformaa partir de R$ 25,00.

Marco Antônio de Figueiredo Luz, ou apenas Fughetti Luz, é considerado por muitos como o guru do rock gaúcho, e influenciou uma geração de roqueiros no sul do País desde a década de 1960, com a banda Liverpool, nos anos 197,0 com o Bixo da Seda, e durante os anos 1980 e 90 compondo diversas canções.

M.I.R é um poeta, músico multi-instrumentista, cantor, intérprete e compositor brasileiro de rock. Já a Banda Xeque-Mate é composta por Nenê Coisa de Loco no contrabaixo e Adriano Legionario na bateria. O show ainda conta com algumas participações especiais de músicos conhecidos da cena underground, como Lucas Hanke, Mumú, Cokeine Bluesman, Gabriel Guedes, Izmália Ibias, Marcelo Perna, David Arcaide e Éder Callum.