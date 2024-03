Custódio Galeria exibe mostra de João Arthur Lehr Moroni até o final de abril

A Custódio Galeria (rua Riachuelo, 1.100), recebe a exposição individual Nascer Duas Vezes, assinada pelo artista visual, João Arthur Lehr Moroni. A mostra pode ser visitada até o dia 20 de abril, de terça a sexta-feira, entre 10h e 18h, e aos sábados, entre 13h e 17h, com entrada gratuita.

Natural de Curitibanos, no planalto catarinense, Moroni é estudante de artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, pela primeira vez, realiza uma mostra individual em Porto Alegre. Ele se utiliza das próprias experiências como objeto da pesquisa que desenvolve enquanto artista, fazendo uso de técnicas variadas, como tintas a óleo, acrílica e spray, fotografias, palavras e tudo mais que puder expressar, ou significar.

Nascer Duas Vezes tem texto crítico assinado pela professora, doutora em Artes Visuais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Anelise Valls. Ela é reconhecida pelo trabalho de mentoria realizado com artistas emergentes brasileiros, que residem dentro e fora do Brasil.