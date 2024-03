Tenor Felipe Menegat se apresenta no Café da Catedral

Felipe Menegat se apresenta no Café da Catedral (rua Dom Sebastião, s/n°) nesta quinta-feira (14). O musical acontece a partir das 19h30min, com ingressos (a partir de R$ 100,00) na plataforma Sympla Considerada uma das vozes mais belas e promissoras da arte clássica na atualidade, o tenorse apresenta no(rua Dom Sebastião, s/n°) nesta quinta-feira (14). O musical acontece a partir das 19h30min, com ingressos (a partir de R$ 100,00) na plataforma

O evento será a primeira apresentação do tenor em terras gaúchas. Descendente de imigrantes italianos que se estabeleceram no Sul do país, Felipe já compôs o seleto grupo de alunos da premiada soprano Leila Guimarães, vencedora do prêmio EMI ao lado de Luciano Pavarotti, com a Ópera La Boheme de Puccini - Opera Philadelphia.

Nascido em Caxias do Sul, Menegat se apaixonou pela música clássica sacra na qual iniciou sua formação, aos 9 anos de idade. No ano de 2017 recebeu a comenda de Cavaleiro da Pontifícia Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, e no ano seguinte foi recebido pelo Papa Bento XVI nos jardins vaticanos. Ano passado, Felipe também teve a hora de ser o tenor escolhido para reverenciar o renomado Luciano Pavarotti na comemoração dos 70 anos do hotel Ca'd'Oro.