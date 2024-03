Encontro Mulheres invisíveis debate as trajetórias de Carolina Machado de Assis e Jurema Finamour

Na próxima quarta-feira (13), às 19h, a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Riachuelo, 1.190) realiza um encontro sobre o apagamento histórico de mulheres. As escritoras Rosa Busnello e Christa Berger conversam sobre Carolina Machado de Assis e Jurema Finamour, que inspiraram seus respectivos livros, ambos editados pela Libretos. O objetivo é promover uma reflexão sobre as duas biografias, acerca dos motivos que geraram a invisibilidade e o sombreamento dessas duas mulheres. A mediação é da professora Gabriela Silva. A entrada é franca. Rosa é autora de O livro de Carolina - A improvável biografia de Carolina Machado de Assis (Libretos Editora, 2021, 232 páginas), um romance histórico recheado de correspondências originais e com um toque de requinte em sua construção literária. A portuguesa Carolina Augusta de Novaes Machado de Assis viveu por mais de trinta anos no Brasil. Foi uma mulher reconhecidamente culta, inteligente e discreta, e foi casada com Machado de Assis. Ela apresentou ao escritor os clássicos da literatura que ele não conhecia e se tornou uma crítica imprescindível do que o autor escrevia.Já Christa, em Jurema Finamour, a jornalista silenciada (Libretos Editora, 2022, 300 páginas), conta a trajetória da jornalista e escritora Jurema Finamour. Culta, criativa e livre, ela participou intensamente da vida cultural brasileira, conviveu com os intelectuais de seu tempo - como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Candido Portinari, Carolina Maria de Jesus, Carlos Drummond de Andrade, foi a primeira mulher presa no RS pela Ditadura, mas nada dela ficou registrado. A pergunta que acompanha a descrição de sua vida é: por que ela foi esquecida? Por que apagada e silenciada?