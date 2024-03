Rosana Hermann debate possibilidades do humor em evento gratuito no CHC Santa Casa

A jornalista e roteirista Rosana Hermann desembarca em Porto Alegre na terça-feira (12) para debater as possibilidades e os rumos do humor frente às atuais mudanças e reconfigurações sociais. Integrando a programação do projeto Humanidade CHC, o encontro ocorre às 20 horas no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), com entrada franca mediante retirada prévia no Sympla.Rosana, que também é escritora, apresentadora e colunista da Folha, traz na bagagem a experiência como roteirista de consagrados programas de humor, como Sai de Baixo, transmitido originalmente entre 1996 e 2002, na Rede Globo, e o Vai que Cola, exibido pelo Multishow desde 2013. No evento, ela participa de uma conversa sincera com o também jornalista e roteirista Gil Rodrigues – cuja experiência profissional inclui os programas Sai de Baixo, TV Colosso e Sob Nova Direção, da Rede Globo – sobre as possibilidades de se fazer humor sem atacar minorias e grupos discriminados. Além disso, Rosana traz para o bate-papo as angústias e vitórias em mais de 40 anos de trajetória profissional, bem como as dificuldades e prazeres de fazer humor.A atividade faz parte do ciclo temático O Humor em Tempos de Cólera, do projeto Humanidade CHC. Com uma semana inteira de atividades, a programação também inclui a exposição Humor para Todis, aberta para visitação entre 13 de março e 15 de abril, e o espetáculo Isso a TV não mostra, com a atriz e cantora Valéria Barcellos e que acontece na quarta-feira (13).