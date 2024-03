Peça 'Fronteira Fracasso' questiona relação entre pessoas e territórios no Porto Alegre Em Cena

Linhas imaginárias, ou marcos históricos ou geográficos que separam duas ou mais nações, definindo territórios, as fronteiras podem ser motivo de grande conflito entre os povos - ou não. Com esse mote, os bolivianos do Teatro de Los Andes em parceria com os potiguares Clowns de Shakespeare apresentam seu espetáculo Fronteira Fracasso dentro da programação internacional do 30º Porto Alegre em Cena. A peça tem sessões nesta sexta (15) e no sábado (16), sempre às 20h, no Teatro Renascença (av. Erico Verissimo, 307). Os ingressos estão à venda pelo site oficial do Festival, e custam entre R$ 25,00 e R$ 60,00.

Dirigida por Fernando Yamamoto (Clowns de Shakespeare), a montagem tem dramaturgia de Euler Lopes e nasceu de um processo de pesquisa e experimentação iniciado na divisa norte entre o Brasil e a Bolívia. "Nossa ideia foi construir um entendimento sobre o que é a relação não apenas entre esses dois países, mas de todo o continente", explica a atriz gaúcha Alice Guimarães. Radicada na Bolívia há 26 anos, ela e o companheiro, Gonzalo Callejas, estão no elenco de Fronteira Fracasso, ao lado de Diogo Spinelli e Paula Queiroz.

Durante o laboratório que antecedeu o processo criativo do espetáculo, o grupo estudou as relações entre a população dos municípios de Brasiléia (no Acre) e Cobija (localizada no extremo norte da Bolívia, a 614 km de La Paz). "Esperávamos encontrar conflitos, mas nos surpreendermos ao encontrar uma fronteira muito amigável, onde as pessoas convivem pacificamente, inclusive passando constantemente de um lado para outro para fazer coisas corriqueiras com ir a restaurantes, fazer compras, estudar e ir ao médico, por exemplo", conta Alice. "O interessante é que o Acre pertencia à Bolívia, que foi passada para o Brasil (em 1903), após a Revolução Acriana." Separados apenas por um rio, os municípios têm em comum populações de migrantes (ou descendentes de migrantes), afirma a atriz.

"Esse exemplo no Acre é um exemplo de que a fronteira não tem muito sentido - é só uma marca territorial política -, pois ali naquela região as pessoas vivem como se fosse um lugar só", opina a integrante do Teatro de Los Andes. Daí, um dos motivos do título da peça. "Ao nosso ver, fronteiras, em si, são fracassos", emenda Alice. Ela confessa que o sentimento de fracasso também foi compartilhado entre os atores e a direção "em todos os planos", na época em que pensaram realizar a parceria. "Quando a gente partiu para fazer o espetáculo, estávamos no início do período pós-pandemia, um pouco perdidos sobre como continuar a atividade artística presencial. Tivemos que começar tudo do zero, pois havíamos vivido um tempo muito difícil (durante o auge da Covid-19)".

Na esfera de Fronteira Fracasso, o grupo apresenta ao público um vilarejo fictício e seus habitantes envolvidos em um histórico embate para evitar serem divididos por uma fronteira. "Um dos personagens, Dom Paolo, passa a vida (desde criança) tentando desfazer a fronteira, e não consegue. Até que um dia, a água da enchente apaga a divisa criada artificialmente (a exemplo do que acontece, muitas vezes, na demarcação entre Brasiléia e Cobija)." Em cena, os atores contam a história de homens que chegam para acabar com o convívio pacífico do lugarejo fictício, seguido, em um segundo momento, da briga entre filhos de Dom Paolo, que disputam sua herança. "Somente a neta de Dom Paolo segue tentando lutar pelo que o avó defendia", revela Alice.

Contando com cenas que iniciam na rua (no meio do público e sem fronteira com os espectadores), e adentram o teatro (onde é estabelecida essa fronteira), a peça trabalha com metáforas, incluindo o movimento da plateia em diversas situações, e é, em sua grande parte, desenvolvida em uma linguagem performática - com pitadas de farsa, grotesco, imagens poéticas e música ao vivo. A obra ainda flerta com tons do realismo fantástico e apresenta algumas histórias paralelas, "com um pouco de comicidade", que vai contando o que acontece com o povoado, adianta a integrante do Teatro de Los Andes.

Ainda dentro da programação do 30º Porto Alegre em Cena, Alice e Callejas se apresentam nos dias 18 e 19 de março, às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (av. Independência, 75), com o espetáculo Un Buen Morir - del amor y otras iluminaciones. A peça, dirigida pelo chileno Elías Cohen, conta a história de um casal de atores que compartilham seu último café da manhã antes do amanhecer. "Mas não é um casal qualquer: ele está morto e ela tem pouco tempo para cumprir um pacto do qual não pode voltar atrás", adianta a atriz. Repleta de surpresas e poesia, a montagem teatral aborda desde um recorte policial e de ficção, até a intimidade de um casal que permanece junto até a idade madura e a decisão consciente de morrer.

Segundo a Alice, o tema de Un Buen Morir foi inspirado em uma história real, mas "totalmente" adaptada pelo grupo. "A peça também tem muitos momentos cômicos, apesar de falar de suicídio. Em uma grande coreografia, do início ao fim, brincamos com o teatro dentro do teatro (por conta dos personagens serem atores), passando por diferentes estilos de linguagem: desde o realismo e do naturalismo, até a dança, a pantomima, o teatro contemporâneo e o teatro do absurdo."