Projeto Terça Lírica inicia temporada reforçando a paixão pela música lírica

Nesta terça-feira, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 55) apresenta Don Pasquale, uma das obras de um gênero cômico conhecido como opera buffa. Será a estreia do projeto Terça Lírica em 2024, que oferece seis espetáculos gratuitos por ano. Para esta apresentação, o curador Flávio Leite escalou membros da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors).

A ópera é uma comédia sobre um idoso que resolve casar com uma mulher mais jovem. Para lhe pregar uma peça, o amigo de Pasquale, o médico Malatesta, combina com a bela Norina um casamento de mentira com o idoso.

Há doze anos, a Terça Lírica, apresenta espetáculos de ópera, com duração reduzida, de forma gratuita para o público gaúcho. "Nós chamamos de formato de bolso. Tem encenação, figurino, piano, legendas, mas nem todos os atos são apresentados. Contamos a história, mas não a ópera completa, e sim com duração de 1h", conta Flávio, em conversa com a reportagem do Jornal do Comércio.

O artista relembra o início da sua paixão pela música, ainda durante a sua infância, em Bagé. Na adolescência, entrou para o coral da cidade, além de manter os estudos de piano. "Lá eu conheci os primeiros coros de ópera e me apaixonei pelo gênero. Depois comecei a estudar canto, e as coisas se desenvolveram a ponto de eu transformar isso na minha profissão", relembra. Flávio tem uma carreira de mais de duas décadas, e já se apresentou por todos os cantos do Brasil e da América Latina.

Em 2022, surge a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fomentar a cultura deste tipo de arte no Estado. "Eu e a soprano japonesa Eiko Senda começamos com essa ideia, e conversamos com vários colegas profissionais da ópera para nos unirmos em prol deste objetivo", conta o tenor. Ele também comenta que além da dupla, outros cinco músicos foram os que deram o "pontapé inicial" da companhia, que hoje tem mais de 50 membros associados.

"Vimos um aumento gigantesco por parte do público, em relação ao interesse por música lírica. Todas as iniciativas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, desde a fundação, foram um sucesso de público", comemora Flávio. Ele relembra que o consumo deste tipo de arte ocorre há muitas décadas e teve destaque durante o início do século XX, quando não existiam a facilidade dos streamings para consumir filmes e séries em casa, além de outras opções de cultura que a tecnologia propicia atualmente.

Em sua análise, parte do público é atraída por uma memória afetiva, mas também há uma grande onda de jovens frequentando os espaços de ópera. "Notamos que o Rio Grande do Sul está apaixonado por este gênero de novo. É uma forma de arte muito potente, que comunica com todas as faixas etárias", celebra. Muitas pessoas pensam que os espetáculos de canto lírico são elitistas, quando na realidade, há entrada por valores que custam menos do que um ingresso de cinema, além das iniciativas gratuitas, como a Terça Lírica. Flávio comenta que o discurso elitista deve ser combatido, justamente porque as óperas retratam os conflitos humanos, potencializados pela música e pela encenação.

Outro fator que contribui para a popularização é a acessibilidade. A maioria das óperas encenadas atualmente são em línguas estrangeiras, como italiano, alemão e francês. "Todos os nossos espetáculos da Cors são legendados ao vivo, para que as pessoas possam ter a experiência completa, do mesmo jeito que quando vão ao cinema e o filme é legendado", ressalta Flávio.

Ele ainda afirma que apesar de haver várias gravações, também legendadas, disponíveis pela internet, a ópera, assim como o teatro, é um tipo de arte que deve ser consumido ao vivo. "O fenômeno daquela voz sendo projetada para todos os cantos de um teatro, sem microfonação, é algo que nenhum recurso tecnológico é capaz de captar."