Evento 'Sotaques do Choro', que leva música ao vivo à sala de cinema, chega a Porto Alegre

Os amantes do choro podem comemorar: na quarta-feira (13), às 19h30min, Porto Alegre recebe o projeto Sotaques do Choro. A exibição única acontece na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) com o show de Dunia Elias e Giovanni Berti, seguido da exibição do documentário musical Plauto, um sopro musical. Ingressos entre R$ 7,00 e R$ 14,00, no Sympla.O evento, que estreou em janeiro em Salvador, visa criar um elo entre a música e o cinema, e coincide com o reconhecimento do gênero como Patrimônio Cultural do Brasil, oficializado no dia 29 de fevereiro de 2024. Promovido pela distribuidora Lança Filmes, Sotaques do Choro totalizará uma circulação por 21 cidades brasileiras realizando apresentações de artistas e grupos locais do estilo, disseminando um intercâmbio entre os amantes deste gênero genuinamente brasileiro.