Bar Parangolé completa 18 anos celebrando a música brasileira em Porto Alegre

O bar Parangolé completa 18 anos neste sábado, 9 de março. Tradicional estabelecimento na rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, abriu as portas para uma geração de músicos porto-alegrenses - com destaque para as rodas de choro - em uma época em que apresentações ao vivo nos bares não eram comuns na capital dos gaúchos. Desde então, o espaço é ponto de encontro e de valorização da cena local e de gêneros brasileiros e internacionais, como MPB, samba, jazz e folk.

"Fui procurado pelos músicos que praticavam a oficina de choro do Santander Cultural. Naquela época, não era comum ter música ao vivo assim, mas como eu sempre tive ligação com a música, começamos a fazer o chorinho", disse o dono do bar, Claudio Soares de Freitas, mais conhecido pelos frequentadores do Parangolé como Seu Cláudio. Nessas quase duas décadas de existência, o bar nunca deixou de realizar as rodas de choro, exceto durante a pandemia de coronavírus.

Seu Cláudio conta que no início o bar era "bastante comum", fruto da necessidade de trabalho de um homem que há pouco havia ficado sem emprego. O local transmitia jogos de futebol na TV e servia bebidas e aperitivos. Isso mudou, no entanto, logo no primeiro ano de funcionamento, quando, ao abrir as portas para o grupo de choro da oficina do Santander Cultural, o bar passou a acolher também outros tipos de música brasileira e se tornou um refúgio boêmio, inclusive, para músicos que chegavam de fora para realizar shows na cidade.

A partir de então, grandes músicos aproveitaram a noite porto-alegrense no Parangolé, bar que tem esse nome por conta de uma gíria da época. "Fazer um parangolé, fazer uma festa. Era uma gíria que estava na música de Chico Buarque. Achei simpático", conta o dono do bar. Entre os grande nomes, estava o cantor e violonista Darcy Alves, parceiro do cantor e compositor Lupicínio Rodrigues.

Seresta do Darcy Alves

"O Darcy fez amizade conosco, convidei para participar das rodas de choro. Acho que no segundo ano de casa, no aniversário, chamei ele para tocar, e o bar lotou. No meu aniversário, em junho, lotou de novo", lembra.

Assim, durante muitos anos, além das rodas de choro às terças, o bar tocava música latina nas quartas e Seresta do Darcy Alves, às quintas. O bar também foi escolhido para o lançamento da biografia do cantor Darcy Alves - Vida nas Cordas do Violão (Editora Libretos), do jornalista e pesquisador Paulo César Teixeira. Foi em 11 de novembro de 2010, momento considerado histórico, com uma noite memorável que lotou o bar e reuniu músicos como Plauto Cruz, Sabiá e Valtinho do Pandeiro.

Também frequentaram e tocaram no Parangolé artistas como Pedrinho Franco, que atualmente compõe a banda da cantora Maria Bethânia, e Samuca do Arcodeon.

FOTO: Evandro Oliveira/JC

Um momento que marcou o dono do bar nestes 18 anos foi o encontro de um casal, que se viu pela primeira vez no Parangolé - e que ali casaram. "Em um dia de casa lotada, de mesas próximas, uma moça de saia longa pediu licença para um moço que estava na mesa de trás, porque a cadeira estava muito próxima da saia. Esse moço é o Chicão Dornelles, e a moça, sua companheira, a Nádia. Eles se conheceram e se casaram no bar", rememora.

Música brasileira em alta

Quem também era presença confirmada no Parangolé é o músico e coordenador da oficina de choro do Instituto Ling, Mathias Pinto. Durante dez anos, a partir de 2010, ele frequentou o bar para tocar nas rodas de choro e para acompanhar a Seresta do Darcy Alves. "O choro e a música brasileira cresceram muito nessa época e o Parangolé faz parte dessa transformação. A roda é uma das mais antigas do Brasil", reflete. Ele destaca também que aprendeu muito sobre música no bar e que por ali aconteceram grandes encontros. "Muitos músicos que chegavam e queriam curtir a boêmia da cidade iam para o Parangolé".

O tempo que a casa está em operação e as contribuições para o chorinho também são motivos de comemoração, na visão dele. "Vimos muitos bares fechar, vimos muitos abrir. Na época, eram cinco ou seis que tinham música ao vivo na Cidade Baixa, hoje são vários. Mas o Parangolé se destaca pela evidência da música brasileira. A história da roda de choro do Parangolé se mistura com a da oficina de choro. O primeiro grupo que tocou lá era da oficina", lembra.

Seu Cláudio, que na convivência com o pai, dono de mercado em Minas do Leão, no interior do Estado, aprendeu tudo sobre lidar com o público, se encanta, no dia a dia do bar, com a presença dos clientes. "O que me encanta é estar próximo, é o jeito que aprendi, é prazeroso". E sobre os músicos que frequentaram e frequentam a casa, são todos amigos. "É uma parceria, o músico precisa do bar, e o bar, do músico. É uma relação de amizade, além do profissional."

'O bar é o amor da minha vida'

O público também passou por mudanças ao longo do tempo, tendo sido ampliado e depois reduzido de tamanho. De acordo com Cláudio, as alterações aconteceram ainda nos primeiros anos de forma orgânica. "É um público mais maduro, de 30 anos para mais. Nunca forçamos nada, o perfil foi se formando pelo próprio bar", diz.

Para os próximos anos, o Parangolé não planeja grandes mudanças. O que Seu Cláudio deseja, ao lado de Letícia Daltoé, é continuar atendendo o público com qualidade e fomentando a música brasileira. "O bar é o amor da minha vida, sou apaixonado pela convivência, por essa história. Pretendo trabalhar aqui até morrer", afirma.

Sempre às terças-feiras, o chorinho segue acontecendo na casa até os dias de hoje. A programação completa do bar, inclusive neste sábado, quando haverá apresentação de James Liberato e Ana Cris, pode ser conferida no Instagram do Parangolé.