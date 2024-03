Pucrs recebe exposição 'Deságua: paisagens poéticas de Piracema'

Até o dia 22 de março, fica aberta para visitação a exposição Deságua: paisagens poéticas de Piracema, no Saguão da Biblioteca Central da Pucrs, no Prédio 16. Com curadoria e obras da escritora Geysiane Andrade, a exposição é parte do resultado do seu projeto de doutorado em Escrita Criativa na Universidade, que ainda é composto por um livro de poesia e um ensaio baseado na pesquisa em torno da cidade de Piracema, Minas Gerais. A orientação da tese é do professor Bernardo Bueno.

Deságua: paisagens poéticas de Piracema expõe poemas, fotografias, colagens, áudios, vídeos, artesanatos e documentos históricos, com o objetivo de resgatar a memória e a história da cidade de Piracema, no interior do estado de Minas Gerais.

A mostra idealizada por Geysiane reúne criações da estudante, além de obras de artistas locais e registros de acervos de pessoas que residem ou residiram na cidade de Piracema, a fim de apresentar suas diversas paisagens poéticas a partir de cartografias subjetivas, valorizar e preservar a memória e a cultura da cidade, enaltecendo seu patrimônio artístico-cultural, as tradições, o povo e suas histórias, muitas vezes esquecidas ou, até mesmo, invisibilizadas.



Durante o período de exposição, será oferecida uma visita mediada por Geysiane, em que a escritora contará sobre o processo de realização da exposição.