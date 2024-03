Ian Ramil traz músicas de seu terceiro álbum 'Tetein' em show no Teatro do Sesc Canoas

O Teatro do Sesc Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5.340 - Canoas) é palco para o show de Ian Ramil na noite da próxima terça-feira (12). O músico porto-alegrense é vencedor do Grammy Latino de Melhor Disco de Rock em Língua Portuguesa de 2016 e do Prêmio Açorianos de Melhor Compositor de 2015. Ele apresenta o trabalho acústico Tetein, que é composto por doze faixas de seu terceiro álbum solo. A performance propõe a construção de um universo sonoro onde guitarra e bateria dão lugar a silêncios, texturas, beats, vocais massivos, arranjos orquestrais e eletroacústica conectados por uma minuciosa direção musical.Os ingressos para a apresentação estão à venda na bilheteria do Teatro e no site do Sesc/RS. Eles custam R$ 15,00 para trabalhadores do comércio de bens e serviços com Credencial Sesc válida e grupos contemplados pela Lei da Meia Entrada, e R$ 30,00 para o público em geral. Através do Sesc/RS, “Tetein” será apresentado, também, em Caxias do Sul (14 de março), Pelotas (15), Camaquã (19), Bento Gonçalves (21) e Gravataí (22). Outras informações sobre a atração podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (51) 3456-2013.