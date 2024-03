Irene Ravache traz reflexões póstumas sobre a existência na peça 'Alma Despejada'

No rol das maiores atrizes do teatro e da televisão brasileira, Irene Ravache completa 80 anos de idade em agosto de 2024, e optou por comemorar seu aniversário junto ao público. Em turnê pelo País, a atriz está em Porto Alegre desde o último dia 7, em cartaz com seu premiado monólogo Alma Despejada, dirigido por Elias Andreato. As últimas sessões acontecem no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) nesta quinta, sexta-feira e sábado, às 20h; e domingo, às 18h. Os ingressos custam entre R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 e estão à venda pelo site e na bilheteria do teatro.

Produzida e escrita por Andréa Bassitt, a montagem teatral estreou em São Paulo, em 2019, e recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz e de Melhor Texto Original. Em 2020, a obra foi impressa em livro, pela editora Giostri. Usando de bom humor para lidar com temas como a vida e a morte, conta a história de Teresa, uma mulher falecida aos 70 anos, que - depois de morta - visita sua casa pela última vez. "O imóvel foi vendido e sua alma volta até lá para revisitar momentos de sua vida, de histórias e de pessoas importantes, como o marido e os filhos", destaca a atriz, que afirma ter ficado fascinada com a poesia do texto. "É muito delicado e fala da memória de uma mulher na minha faixa etária."

Apaixonada por palavras, a personagem da história seguiu a carreira de professora e teve dois filhos com Roberto, um homem simples e trabalhador que se tornou um empresário bem-sucedido e mudou o rumo de sua história. A partir de suas reflexões póstumas, Teresa encontra o entendimento da sua existência e toma consciência de uma série de fatos, emenda Irene. "Não é uma peça triste, pesada ou rancorosa, fala muito mais de vida que de morte. O texto é leve e tem muita sabedoria", avalia.

De acordo com a atriz, a identificação da plateia é imediata. "Muitas pessoas vêm falar comigo depois do espetáculo, afirmando que lembraram de alguém que elas conhecem, como uma tia, a mãe, ou mesmo o pai." Também Irene afirma ter sido seduzida pelas nuances da peça, que remetem às relações com as pessoas, em seus diversos níveis. "Em uma de suas falas, a personagem diz: 'a minha perda aproximou o Roberto dos meus fihos... A morte relativiza tudo; com o tempo, eles irão se acertar; a vida serve para isso, para nos acertarmos'. E é assim que eu penso: temos que nos acertar com as pessoas do nosso entorno (na família, no trabalho, na vizinhança), pois não sabemos se teremos outra oportunidade", revela a atriz.

Em linguagem naturalista, a personagem de Irene diverte a plateia. "Ela usa as palavras de forma muito saborosa, com muita ternura. Eu diria que ela brinca com as palavras, e de repente, no meio de uma reflexão, ela tem alguns insights que, a princípio, parecem fora do contexto", detalha a atriz. "O espectador aceita, porque sabe que ela está morta, o que permite que ela passeie por várias camadas. Então, no meio de uma história com principio, meio e fim, ela diz coisas desconcertantes, apesar de ser uma pessoa muito lúcida. São lembranças... Se a gente parar para pensar, a nossa vida também não é linear", pondera.

Somando mais de 23 espetáculos significativos no cenário nacional, sempre buscando valorizar a palavra e a mulher, e trabalhando com autoras como Maria Adelaide Amaral, Leila Assunção, Marta Góes, entre outras, Irene Ravache segue sendo uma das grandes formadoras de plateia de sua geração. Em sua trajetória, também buscou trabalhar com diretores jovens (como William Pereira e Regina Galdino), "com a finalidade de conhecer e se atualizar em novas visões e linguagens".

Na televisão, onde estreou em 1965, já atuou em mais de 44 projetos, desde os tempos da extinta Rede Tupi, passando por emissoras como a Rede Manchete, SBT, Record TV e Rede Globo - sendo que nesta última foi indicada ao Emmy Internacional. No cinema, participou de 17 filmes, além da série Sob Pressão, no streaming da GloboPlay. Em Alma Despejada, a atriz trabalha com um de seus dois filhos, Hiram Ravache (iluminação), que também recebeu indicação ao Prêmio Bibi Ferreira. A equipe da peça ainda conta com Fábio Namatame (cenário e figurino), Daniel Grajew e George Freire (música) e Paulo Arizati (cinegrafia).