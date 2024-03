Margs recebe lançamento do álbum Sete infinitudes, de Caio Amon neste sábado

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Instituto Cultural Torus apresentam o lançamento do álbum Sete infinitudes, do compositor Caio Amon, e a performance Abissal, da bailarina Camila Vergara. O acontece neste sábado (9), às 15h, nas Salas Negras, no 1º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n°). A entrada é gratuita e não é necessária inscrição prévia.

A atividade integra o programa público da exposição Trindade do tempo – ou, um Torus, que tem curadoria da Ío (duo dos artistas Laura Cattani e Munir Klamt), marcando o final de semana de seu encerramento — a mostra segue em exibição até domingo (10).

O álbum Sete infinitudes foi desenvolvido por Caio Amon, em 2021, em colaboração com a Ío, como parte de um projeto virtual e coletivo Tempo como verbo, realizado pelo Instituto Cultural Torus no contexto da pandemia e das leis emergenciais voltadas ao setor cultural. Durante o evento, como ativação da trilha, a bailarina Camila Vergara apresentará a performance Abissal, sincronizada com a execução do álbum.