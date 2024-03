Tablado Andaluz recebe Marcyo Bonefon na Noche Flamenca Especial

Nesta sexta-feira (8), o Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556) recebe o cantor uruguaio Marcyo Bonefon na Noche Flamenca Especial. Dividem o palco com o artista: Giovani Capeletti (guitarra flamenca), Rafael Melo (cajón), Graziela Silveira (baile), Andréa Franco (baile) e Luciana Meira (baile). A casa abre às 19h e o show acontece às 21h30min. O couvert artístico é de R$ 50,00, e as reservas podem ser feitas pelos telefones (51) 3311-0336 ou (51) 99873-0809.

Marcyo Bonefon, nascido em 1973 em Montevidéu, Uruguai, começou seus estudos musicais dentro de casa com a mãe cantora e violonista. Também estudou guitarra, harmonia, improvisação de jazz em paralelo com estudos clássicos na Universidade da Música de Montevidéu. No Flamenco, começou de forma autodidata, pesquisando cante e guitarra flamenca, além fazer aulas de cante com Talegon de Cordoba, entre outros destacados e conhecidos artistas do meio flamenco.

Fundado em 1991, o Tablado Andaluz – companhia de dança flamenca, escola e espaço cultural – é referência na formação do atual cenário da arte flamenca no Brasil.