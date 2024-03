Abertura da temporada 2024 dos Concertos Capitólio traz recital de violino e piano

No sábado (9), às 11h, acontece o primeiro concerto da série Concertos Capitólio da temporada 2024, com a apresentação do duo formado pelo violinista venezuelano Ronner Urbina e pelo pianista brasileiro André Loss. No repertório, obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Maurice Ravel (1875-1937). A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). A curadoria do projeto é da Casa da Música POA.