Circuito das Famílias e Orla da Diversidade acontecem neste final de semana

O último final de semana de programação dos blocos de rua, organizada pela Pró-Bloco, terá carnaval neste sábado (9), destacando a regionalidade e os tambores; e no domingo (10), o grande encerramento com intensa e diversa programação. A expectativa é que os eventos gratuitos reúnam milhares de pessoas.

No sábado (9), mais uma edição do Circuito das Famílias, celebrando a regionalidade e o encontro de tambores, em uma programação para adultos e crianças, na Praça das Nações, no Bairro Petrópolis. A programação inicia às 14h30min e inclui Toque de Comadre, La Brasa Lunera, Maracatú Truvão e Bloco Afrosul Odomodê.

Já no domingo (10), a rua será ocupada por importantes blocos do cenário cultural de Porto Alegre: Não Mexe Comigo que eu não Ando Só, Bloco do Beijo, Bate Sopra, Bloco Gurizadaí – Misturaí, Magma Groove, Avisem a Shana, Filhos do Cumpade Washington, No Caminho te explico e Tecknão - Boa Noite Cinderelo. O evento inicia às 11h, na Edvaldo Pereira Paiva (próximo à entrada do Parque Harmonia), com expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas.