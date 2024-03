Reabertura do Teatro de Câmara Túlio Piva acontece no dia 19

Foi divulgada nesta quarta-feira (6), uma antecipação na data de reabertura do Teatro de Câmara Túlio Piva. Localizado na Cidade Baixa e um dos espaços culturais mais tradicionais de Porto Alegre, o Teatro reabre as portas na terça-feira (19).

Para celebrar a história do teatro, o legado do avô - e o aniversário de Porto Alegre - os músicos Rodrigo Piva e Rogério Piva, netos do cantor e compositor gaúcho, farão um pocket show no local.

Reforma

Fechado desde 2014, o Teatro de Câmara Túlio Paiva foi completamente revitalizado. Com novo projeto arquitetônico, o espaço ganhou melhorias em seus espaços internos e externos.

O palco e os camarins foram ampliados e construído um novo foyer, além da instalação de um moderno sistema de climatização, novos equipamentos de som, luz e de isolamento acústico. A capacidade atual é para 208 pessoas.

A obra foi realizada pela Opinião Produtora, por meio de parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, como parte do contrato de concessão do teatro e do Auditório Araújo Vianna. O investimento somou R$ 7,5 milhões.

Programação

O espetáculo de Marcelo Gross (dias 21 e 22 de março, às 20h), e a eliminatória do 15º Festival de Música (dia 23 de março, às 20h) já fazem parte do calendário de comemorações a Porto Alegre.