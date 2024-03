20 Dias em Mariupol chega aos cinemas brasileiros nesta quinta

20 Dias em Mariupol, filme dirigido por Mstyslav Chernov, entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7), com distribuição da Synapse Distribution. Indicada ao Oscar deste ano na categoria de melhor documentário em longa-metragem, e vencedora do Festival de Sundance, a produção acompanha um grupo de jornalistas ucranianos que registram a invasão da Rússia na cidade de Mariupol. Sem saída, a equipe passa por desastres em alta escala, como o bombardeamento de um hospital-maternidade.

Mstyslav Chernov é um cineasta e fotojornalista vencedor do prêmio Pulitzer pelo trabalho de cobertura do ataque retratado no filme. Já cobriu conflitos no Iraque, Afeganistão e em Kiev. Para compor o documentário, ele e seus companheiros de equipe estiveram presentes desde o início da invasão russa, do primeiro bombardeio ao corte de água, de suprimentos e das torres de sinal. Também foram os últimos jornalistas a permanecer na cidade.

Enquanto filmavam a situação local, fugiam dos soldados russos para não serem capturados. Camuflada na cidade, a equipe de correspondentes presenciou muitas mortes nas ruas e em abrigos provisórios. Além do Oscar 2024, o filme também está indicado ao BAFTA em duas categorias. No Rotten Tomatoes, o longa tem 100% de aprovação da crítica.