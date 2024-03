Ingressos para o Fronteiras do Pensamento 2024 começam a ser vendidos nesta quinta

Os ingressos para a temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7) no site. As vagas são limitadas. Com seis conferências internacionais, a temporada 2024 acontece no Teatro Unisinos (avenida Nilo Peçanha, 1.600)e terá início em 30 de abril e o desafio é debater o tema Quem está no controle?. A pergunta parte do espectro da Inteligência Artificial mas também percorre a economia, a política e outros meandros humanos.