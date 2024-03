Programação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre inicia neste sábado

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (avenida Borges de Medeiros, 1.501) para 2024 começa oficialmente neste sábado (9), com o concerto Quadros de uma Exposição, às 17h. Premiado em concursos nacionais e internacionais, o pianista Fabio Martino volta a se apresentar com a Orquestra. A apresentação integra a Série Casa da Ospa e tem regência do diretor artístico e maestro Evandro Matté. Ingressos disponíveis a partir de R$ 10,00 na Sympla A programação da(avenida Borges de Medeiros, 1.501) para 2024 começa oficialmente neste sábado (9), com o concerto, às 17h. Premiado em concursos nacionais e internacionais, o pianistavolta a se apresentar com a Orquestra. A apresentação integra a Série Casa da Ospa e tem regência do diretor artístico e maestro. Ingressos disponíveis a partir de R$ 10,00 na

Com sólida carreira no Brasil e no Exterior, Fabio Martino traz no currículo sete álbuns e prepara mais dois lançamentos para 2024. O pianista brasileiro radicado na Alemanha esteve junto da Ospa em 2022, quando a Orquestra realizou dois concertos de grande repercussão no Teatro Colón, em Buenos Aires, e na Sala São Paulo – ambos com regência de Evandro Matté.

Fabio Martino ainda estará ao lado dos músicos da Ospa: Diego Grendene (clarinete), Leonardo Bock (violino) e Nadabe Tomás (trompa), no Recital entre Amigos. A apresentação inaugura a Série Música de Câmara em 2024 no domingo (10), às 18h, na Sala de Recitais. A entrada é franca.