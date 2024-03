Festival Extremo Sul reúne Rebaelliun e outros nomes do underground no domingo

Extremo Sul no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), a partir das 18h, com atrações locais e de fora do Rio Grande do Sul - mostrando que a união ainda existe no meio underground. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla Neste domingo (10) acontece a terceira edição do festivalno(rua José do Patrocínio, 834), a partir das 18h, com atrações locais e de fora do Rio Grande do Sul - mostrando que a união ainda existe no meio underground. Ingressos disponíveis na plataforma, a partir de R$ 40,00.

Mesclando bandas veteranas e novos expoentes do som pesado, o Extremo Sul tem como atração principal o grupo porto-alegrense Rebaelliun, que celebra 25 anos de trajetória e o relançamento de um clássico do metal nacional, o debut Burn the Promised Land. De projeção internacional e superando provações, incluindo a morte de dois integrantes, o hoje trio segue firme em sua proposta de transformar agressividade em música.

Diretamente do Rio de Janeiro, a Lacerated And Carbonized, ativa desde 2005, também mostra a força do death metal brasileiro. O goregrind ganha espaço com a Harmony Fault, um dos mais importantes e longevos representantes do estilo no País. Já a Rotten Filthy aposta no thrash/death, e a noite ainda conta com o black metal anarquista da Pacta Corvina.