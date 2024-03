Exposição A Voz Livre acontece no Theatro São Pedro nesta sexta

Ardotempo Edições apresenta A Voz Livre, um evento dedicado às mulheres. No roteiro desta noite repleta de arte e cultura, estão previstos lançamento de livros, exposição de fotografias, conversas e show musical no Foyer do Multipalco Eva Sopher e no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Ingressos a partir de R$ 20,00 no site Neste sexta-feira (8), a partir das 18h, aapresenta A Voz Livre, um evento dedicado às mulheres. No roteiro desta noite repleta de arte e cultura, estão previstos lançamento de livros, exposição de fotografias, conversas e show musical noe no(Praça Marechal Deodoro, s/n°). Ingressos a partir de R$ 20,00 no

Às 18h, no Foyer do Multipalco acontece a abertura da mostra Fronteira, com fotografias de Elis Vasconcellos. No mesmo local, Mariana Ianelli e Martim César lançam, respectivamente, os livros Turno da madrugada (crônicas) e Schlee e Cervantes - Duas fronteiras do mundo (poesia e música, com um CD encartado).

Também serão realizadas, a partir das 19h, duas conversas sobre atividades desenvolvidas por mulheres no espaço cultural da literatura e no institucional-administrativo e comunitário: de Mariana Ianelli e Luciana Luso de Carvalho. Na sequência, das 20h às 21h30min, estreia o espetáculo As mulheres de Schlee – com interpretação das cantoras Laura Correa (Uruguai) e Adriana Sperandir (Brasil).