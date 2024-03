Sandy se apresenta no Auditório Araújo Vianna nesta sexta-feira (8)

Reconhecida por sua voz e seu talento como compositora, a cantora Sandy estará em Porto Alegre nesta sexta (8), onde faz show no Auditório Araújo Vianna, às 21h. Os últimos ingressos estão disponíveis para venda pela plataforma Uhuu, por preços que variam de R$ 170,00 a R$ 490,00.

Em 2024, a cantora assume novamente a direção artística de sua turnê e promete levar ao palco uma atmosfera intimista em relação a sua plateia.

O espetáculo, com duração de aproximadamente uma hora e meia, conta com um set list que inclui canções "hinos" (dos fãs de Sandy) como Me espera, Aquela dos 30, Respirar, Pra me refazer, Perdida e salva, e Pés cansados, além de versões de músicas como Lugar ao sol (Charlie Brown Jr.) e Temporal (Pitty) e hits da época da dupla Sandy e Junior.