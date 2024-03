Dia Internacional da Mulher é celebrado pelo Margs, com seminário sobre o tema

A 10ª edição do projeto Mulheres artistas, questões atuais, que desde 2015 é promovido pelo Núcleo Educativo e de Programa Público do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) contará com o seminário Virtualidades religiosas, que acontece nesta sexta-feira (8), às 16h no auditório da instituição (Praça da Alfândega, s/nº).

O debate celebra o Dia Internacional da Mulher e será conduzido pela pesquisadora Adauany Zimovski e a artista Fayola Ferreira. A entrada é gratuita e não é necessária inscrição prévia (limite de 60 lugares, por ordem de chegada).

A cada edição, o projeto Mulheres artistas, questões atuais convida a uma reflexão crítica sobre a participação das mulheres no campo das artes, promovendo o debate questões pertinentes à arte contemporânea sob a perspectiva de suas agentes mulheres, atuantes em diversas áreas do campo artístico, como artistas, pesquisadores e arte-educadoras.

O seminário deste ano - que debaterá as possibilidades do pensamento em torno das relações das imagéticas e imaginários religiosos com a produção e teoria artística contemporâneas - também integra a programação das demais instituições da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), realizada ao longo do mês de março a partir do tema Protagonismo feminino.