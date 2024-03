'Frida Kahlo, à Revolução!' terá sessão no Teatro do Bourbon Country, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Frida Kahlo, à Revolução!, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A montagem da Cia Dramática é dirigida por Daniel Colin e conta com dramarturgia e atuação de Juçara Gaspar. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Uhuu e na bilheteria do Teatro. Nesta sexta-feira (8), às 21h, o Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80 - 2º andar) apresenta o espetáculo, em comemoração ao. A montagem daé dirigida pore conta com dramarturgia e atuação deOs ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 e podem ser adquiridos pelae na bilheteria do Teatro.

Livremente inspirada na vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo, a peça está em cartaz há 14 anos, reverberando temas como o protagonismo feminino, acessibilidade e inclusão, liberdade artística e denúncia ao machismo das sociedades patriarcais. Seu texto inédito concentra-se nos aspectos humanos da personagem, transcendendo a condição de mito de Frida, que lutou pelos direitos das mulheres e tornou-se um ícone, por conta de sua personalidade única e de sua vida multifacetada.

Após a sessão em Porto Alegre, Frida Kahlo, à Revolução! ainda fará apresentações nas cidades de Santa Cruz do Sul, Pelotas e Caxias do Sul. Na ficha técnica, ainda estão Lara Coletti (cenografia), Carol Zimmer (criação de luz), Rô Cortinhas (que assina os figurinos em parceria com Juçara Gaspar), Daniele Zill (preparação coreográfica) e Luciano Alves (trilha sonora original executada ao vivo).