'Exposição Mulheres: da explosão ao libertar-se' inaugura na Casa Amarela nesta terça

Na série Mulheres: da explosão ao libertar-se, a artista Denise Spadoni realiza um mergulho no inconsciente, dando forma a movimentos circulares, lineares, de maneira expressiva e intuitiva, na linguagem da pintura. Nesse movimento surgem símbolos de corpos femininos entranhados na natureza, imagens florais e abstratas, interligados intimamente com o seu ser sensível. A mostra acontece na Casa Amarela (avenida José Gertum, 671), com inauguração nesta terça-feira (5), às 19h.

Denise abre a exposição com a obra Na praia, trazendo a imagem de um corpo feminino, seminu e sensual, envolvido por imagens florais na cabeça e no ventre. Sua pintura é expressiva, gestual e intuitiva. Para a artista, esse trabalho remete as questões do feminino: a delicadeza, a sensualidade e a maternidade.

Essa temática do feminino iniciou há quase três décadas no seu fazer artístico. Denise traz um convite para revisitar a obra Exaustão (1994), na qual expressa como ela se via naquele momento agitado da sua vida. Período que estava concluindo a faculdade de Educação Artística, em Cachoeira do Sul. Nessa época sua filha tinha dois anos. Sentimentos de angústia, expectativas, cansaços, culpas, medos receios, ansiedades e questionamentos são expressados nessa tela.