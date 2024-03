Gravura Galeria de Arte inaugura mostra da artista Anne Bomm nesta quarta

Nesta quarta-feira (6), às 19h, a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) promove a vernissage da mostra Luzes e Sombras, da artista e arquiteta catarinense, radicada no Rio Grande do Sul, Anne Bomm. Com uma carreira consolidada em arquitetura e alguns prêmios na bagagem, A.Bomm, como se refere nessa nova fase, faz parte também da Academia de Arte Baungarten, e apresenta pela primeira vez na capital gaúcha outro talento: a pintura.

A exposição poderá ser visitada até o dia 30 de março, das 9h30min às 18h30min, de segunda a sexta-feira, e das 9h30min às 13h30min aos sábados, e as obras poderão ser adquiridas no local. Com um olhar apurado, delicado e sensível, fortemente inclinado ao estilo clássico, ela passeia por várias técnicas clássicas dos velhos mestres, como: grafite, sanguínea e carvão, porém, dedica-se à pintura a óleo sobre tela.

A arte de A. Bomm é inspirada nos artistas barrocos e sua maior referência é sem dúvida, Rembrandt. O resultado promete levar os apreciadores de arte a uma viagem para a renascença italiana, por meio de rostos iluminados e retratados de forma realista, onde a profundidade das cores são experimentadas com intensidade.