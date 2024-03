Uma Saudação às Divas chega ao Teatro do Bourbon Country nesta quinta

Uma Saudação às Divas chega ao Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), nesta quinta-feira (7), exaltando as grandes cantoras da música mundial. O espetáculo, assistido por mais de cem mil pessoas desde 2020, é protagonizado pelas vozes de Li Martins (ex-Rouge) e Talita Cipriano (finalista do The Voice Kids e filha da Deise Cipriano), em uma grande homenagem a Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain e Celine Dion. Ingressos disponíveis a partir de R$ 70,00 na plataforma Uhuu O showchega ao(avenida Túlio de Rose, 80), nesta quinta-feira (7), exaltando as grandes cantoras da música mundial. O espetáculo, assistido por mais de cem mil pessoas desde 2020, é protagonizado pelas vozes de(ex-Rouge) e(finalista do The Voice Kids e filha da Deise Cipriano), em uma grande homenagem a Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain e Celine Dion. Ingressos disponíveis a partir de R$ 70,00 na plataforma

O show tem participação especial do cantor Rafael Oliveira (X Factor Brasil) e grande elenco de músicos. No repertório, clássicos como Run to You (Whitney Houston), The Power of Love (Celine Dion), From this Moment (Shania Twain), One Sweet Day (Mariah Carey), Proud Mary (Tina Turner) e Ain't No Way (Aretha Franklin).

O figurino chama atenção com réplicas dos trajes usados pelas divas, totalizando mais de 50 trocas de figurinos, acessórios e perucas. A produção do espetáculo é de Danielson Maroto, com direção musical assinada por Lucas Silva, e direção e criação de Rafael Mello, bailarino carioca que, nos Estados Unidos, atuou em musicais como Mamma Mia, We Will Rock You e Hairspray.