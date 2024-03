15º Festival de Música começa neste sábado com a primeira eliminatória

A 15ª edição do Festival de Música de Porto Alegre começa neste sábado (2), a partir das 20h, com a primeira etapa eliminatória, focada em composições inéditas de todos os gêneros musicais. As atividades acontecem na Associação do Comércio e Indústria da Restinga (rua Álvaro Difini, 400).



Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), por meio da Coordenação de Música, o Festival tem quatro eliminatórias: as outras três acontecerão nos dias 9, 16 e 23, sempre às 20h, e a final ocorre no dia 31 de março, às 17h, na Praça da Alfândega. Todas as etapas têm entrada franca.

A cada etapa, um grupo ou artista convidado fará uma apresentação. Neste sábado, a atração é o grupo Resenhou Samba, que fará o show de abertura do Clube do Pandeiro. Já o show da segunda eliminatória, dia 9, será de Os Fagundes.

O evento contará também com apresentações de Nei Lisboa, no dia 16; e o grupo Rock de Galpão, dia 21. No dia da final, a animação fica por conta da dupla Claus & Vanessa.

Ao todo, 44 músicas foram selecionadas para o concurso, entre as 266 que foram inscritas no evento. Dentre as concorrentes, seis estão na categoria Kids; quatro na categoria Músicos de Rua; e 34 na categoria Música em Geral.



O júri é composto por Hugo Pereira La Roque, Luciano Souza Gomes, Mariana de Oliveira Lima, Oswaldo Niluk Júnior e Rodrigo Lentino Machado. A premiação abrange os três primeiros lugares da categoria Música em Geral, em prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente para 1º, 2º e 3º lugares.

Haverá prêmios de R$ 3 mil para o primeiro lugar de cada categoria (Kids e Músico de Rua) e também para música revelação, melhor instrumentista, melhor torcida e música mais popular. O troféu foi concebido pelo escultor, arquiteto e urbanista Vinicius Vieira.

Os vencedores recebem, ainda, cursos de produção cultural e imersão instrumental, oferecidos pela Banda Municipal de Porto Alegre. Os primeiros lugares nas categorias Música em geral e Músico de rua estarão nas apresentações do Reveillon 2025, no evento oficial da Capital.