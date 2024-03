Setor de cinema vê otimismo na retomada gradual do público às sessões

No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da Covid no Brasil. Em 11 de março do mesmo ano, a COVID-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia.



Durante esse período, diversas medidas foram adotadas para evitar a disseminação do vírus, entre elas o isolamento social, uso de máscaras, a utilização de álcool em gel, e tratamento especializado para os infectados.



Por conta da necessidade do isolamento social para controlar a doença, a indústria cinematográfica foi uma das áreas mais afetadas economicamente. Festivais de cinema foram cancelados, filmes foram adiados e salas de cinema foram fechadas.



O Presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do GNC Cinemas, Hormar Castello, diz que no início da pandemia de COVID-19, a crise foi decretada, tendo em conta a paralisação imediata das exibições.



Castello, que também é diretor comercial do GNC Cinemas, diz que a rede obedeceu a todas as normas sanitárias, o que culminou no fechamento das salas. “Para nós foi um caos ter que fechar as portas de um dia para o outro. Nós tínhamos planejamentos de expansão, reformas previstas, funcionários contratados. Foi uma imposição de saúde pública mundial. Nós tivemos que obedecer a todas as normas impostas, com as razões da saúde e com o conhecimento que se tinha do vírus na época.”



Ele conta que a rede ficou fechada durante meses, e quando o cinema abriu as portas novamente, veio o agravamento de casos em função da segunda onda de Covid-19, por volta de novembro de 2020. Logo, as sessões foram encerradas. “Foi uma situação muito penosa. Foi graças ao auxílio do Governo Federal da época que nós não fechamos as portas definitivamente. Nós tivemos que contar com a colaboração do poder público e dos fornecedores. Foi uma época muito difícil”, reconhece. Castello diz que, em 2021, as pessoas ainda não se sentiam seguras para frequentar as salas de cinema, e acredita que essa insegurança persiste no cotidiano de algumas pessoas.



Apesar disso, o diretor comercial do GNC acredita que o cenário começou a melhorar quando as pessoas passaram a ser vacinadas, voltando a se acostumar com a ideia de assistir filmes no cinema.

Serviços de Streaming x Cinema



Segundo dados da pesquisa do Painel TIC Covid-19 - que tem o objetivo de coletar informações sobre o uso da Internet durante a pandemia - promovida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), entre os brasileiros com mais de 16 anos que usam a internet com frequência, a proporção dos que pagaram por serviços de filmes ou séries durante a pandemia chegou entre 43% e 48%. Em 2018, a proporção era de 29%.

Segundo Hormar Castello, embora o hábito de ir ao cinema tenha se perdido no período da pandemia, ele afirma que “o cinema tem sete vidas”, e que “é uma indústria que vem se modernizando ao longo do tempo”.



O Sindicato das Empresas Exibidoras do Rio Grande do Sul também acredita que a experiência de ir assistir um filme no cinema tem um diferencial: “Ir ao cinema é um programa. As pessoas se arrumam, se preparam para sair de casa e para comer a melhor pipoca do mundo.”



Ele também fala sobre a importância do cinema na construção de novas relações. “Temos muitas histórias de casais que se conheceram e o primeiro programa juntos foi ir ao cinema. Pessoas que casaram, têm filhos, têm netos e que foram nossos clientes. Isso é muito emocionante”, conta.

A volta por cima

Em julho de 2019, o filme O Rei Leão, dirigido por Jon Favreau, foi um dos destaques nas bilheterias mundiais e um dos últimos blockbusters pré-pandemia, com a arrecadação total de US$ 1,6 bilhão.



Lançado em 2023 e concorrente a oito categorias do Oscar, o filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig, alcançou US$ 1,4 bilhão nas bilheterias mundiais após nove fins de semana em cartaz, quase superando os números de O Rei Leão, lançado meses antes da pandemia.



“Foi uma coisa que nem a própria Warner esperaria que fosse ter uma repercussão tão forte. Barbie teve um sucesso mundial, realmente foi uma febre”, diz Hormar Castello.



Segundo ele, Barbie e Oppenheimer - lançados em 20 de julho de 2023 como uma dobradinha de filmes - contribuíram muito para que a indústria cinematográfica retomasse os números anteriores à pandemia.

Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, já arrecadou US$ 953,8 milhões nas bilheterias mundiais.



“A gente torce que o cinema nunca deixe de existir. Esperamos que as pessoas realmente recuperem completamente a confiança de ir ao cinema”, completa Castello.



Como iniciativa para atrair amantes de cinema, o GNC Cinemas promove campanhas como “Semana do Cinema”, com ingressos a R$12,00. Nesta última semana, inclusive, foi a quarta vez que essa campanha foi feita desde o final da pandemia. No site da rede, é possível consultar os convênios aceitos e as ofertas de preços, que valem para todo o ano, conforme a operação e o dia da semana. O GNC Cinemas está presente em 3 shoppings de Porto Alegre: Praia de Belas (6 salas), Iguatemi (6 salas) e Moinhos de Vento (4 salas).



No Cinépolis João Pessoa, clientes têm 50% de desconto em compras feitas presencialmente nas bilheterias dos cinemas de segunda a sexta-feira (incluindo véspera de feriado e feriado).



O Cinemark Cinemas, presente no Barra Shopping Sul, Bourbon Ipiranga e Bourbon Wallig, oferece a seus clientes o “Cinemark Club”, um programa de assinatura com benefícios na compra de ingressos e em combos de snacks.