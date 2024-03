Canal Brasil exibe cópias remasterizadas inéditas de filmes de Zé do Caixão

José Mojica Marins, mestre do terror nacional, completaria 88 anos no dia 13 de março e o Canal Brasil preparou uma homenagem para o cineasta, ator e roteirista. Para a mostra, o canal abre seu acervo e exibe 12 filmes dirigidos por Mojica e 26 episódios da série O Estranho Mundo do Zé do Caixão, apresentada por ele, com convidados como Emicida, Alessandra Negrini, Xico Sá e Dan Stulbach.

Entre as produções selecionadas, oito delas foram remasterizadas e vão ao ar com uma qualidade nunca vista antes. A programação especial vai ocupar as madrugadas do canal a partir da 0h entre os dias terça (5) e sexta-feira (8) com a exibição de três filmes e quatro episódios da série em sequência e, a partir do dia 9, segue com um episódio da série no horário de 5h30min.

Nascido em uma sexta-feira 13 em 1936, Mojica ficou conhecido por dar vida ao lendário coveiro Zé do Caixão, que vaga à procura de uma mulher superior, capaz de lhe dar o tão sonhado herdeiro perfeito. Dotado de chapéu, capa negra, barba e unhas enormes, o homem impiedoso não descansa enquanto não alcançar seu objetivo.