Projeto Sarau do Solar faz homenagem ao Dia Internacional da Mulher na ALRS

Dois espetáculos de música latino-americana, com as cantoras Maria Alice, às 19h30, e com Tatiéli Bueno, às 20h30, na próxima quarta-feira (6), no Teatro Dante Barone (Praça Marechal Deodoro, 101), marcam a abertura da temporada 2024 do Projeto Sarau do Solar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A entrada é franca, e o espetáculo tem transmissão pelos canais da Assembleia do RS na televisão e nas redes sociais.