Agulha apresenta NO HOPE TOUR III, das banda TEST e DEAFKIDS

Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300) recebe na próxima quinta-feira (7), dois dos principais nomes da música extrema e experimental brasileira: TEST e DEAFKIDS. As bandas estão viajando pelo Brasil em uma kombi e apresentando seus shows através da turnê intitulada NO HOPE TOUR III. Os shows iniciam pontualmente às 20h30min, e os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla (rua Conselheiro Camargo, 300) recebe na próxima quinta-feira (7), dois dos principais nomes da música extrema e experimental brasileira:. As bandas estão viajando pelo Brasil em uma kombi e apresentando seus shows através da turnê intitulada. Os shows iniciam pontualmente às 20h30min, e os ingressos estão disponíveis através da plataforma, a partir de R$ 20,00.

O TEST vem de uma sequência de 200 shows pós-pandemia, incluindo uma turnê norte americana de 43 shows realizada em 2023. Inicialmente conhecida por tocar na porta de grandes shows de metal com um gerador a bordo de uma kombi, o Test é uma banda de grindcore que cresceu desde que começou a se apresentar na rua, em 2011. As experimentações viraram característica da banda.

Já o DEAFKIDS pode ser apresentado como um power trio de noise punk com uma abordagem experimental formado em 2010. Seu disco mais recente que foca na abstração de ritmos e manipulações eletrônicas com o uso de congas, djembes, bongôs, flautas, samplers e sintetizadores. Sua sonoridade desafiadora incorpora elementos da música industrial e de vanguarda, da música psicodélica, das técnicas do dub, os ritmos e pulsos hipnóticos da música brasileira, africana e indiana, e os limites expandidos do groove do d-beat (hardcore punk).