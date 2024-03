Cineclube Torres retoma sua programação nesta segunda

O Cineclube Torres, recentemente agraciado em Torres com o prêmio trajetória cultural no edital da Lei Paulo Gustavo e premiado pelo Edital Federal de Pontos de Cultura Sergio Mamberti, vai ter a possibilidade de retomar a sua programação continuada. As atividades recomeçam nesta segunda-feira (4) às 20h, em uma sala na escola Up Idiomas (rua Cincinato Borges, 420) com a sessão inaugural da 10ª edição do Ciclo de Filmes de Expressão Ibero-Americana.