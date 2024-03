Quinteto S.A. faz show gratuito em Torres neste sábado

Para encerrar mais uma edição do Circuito Verão Sesc de Esportes, um show musical promete agitar a noite de sábado (2), na Praia dos Molhes, em Torres. É o grupo de pagode e MPB Quinteto S.A. O palco na Praça da SAPT (avenida Beira Mar, s/n°) receberá a banda e o público a partir das 21h, de forma totalmente gratuita.

A apresentação integra a programação das finais estaduais do Circuito. Os vencedores da tradicional competição esportiva serão conhecidos no mesmo final de semana, com as últimas partidas no domingo (3).

O Quinteto S.A. é formado por amigos de longa data, apaixonados pela música brasileira, que tocam juntos desde 2003. Filipi Luchi é a voz e cavaco do grupo, Serginho Brasil toca tantã, Dodô Dias faz o som no pandeiro, Edson Junior no reco-reco e Rapha no violão. Com a mesma formação há 20 anos, o grupo é referência em Santa Catarina e realiza shows por todo o País.